Він вилетів з Іспанії.

Біля узбережжя Латвії зазнав аварії приватний літак. Його намагалися перехопити винищувачі кількох країн.

Про це пише Reuters.

Зареєстрований в Австрії літак Cessna 551 летів з міста Херес на півдні Іспанії. Він двічі повернув у Парижі та Кельні, після чого пролетів над Балтійським морем, проходячи повз шведський острів Готланд.

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Близько 17:37 він почав стрімко втрачати швидкість і висоту.

"Нам стало відомо, що літак зазнав аварії (в океані) на північний захід від міста Вентспілс в Латвії. Він зник з радарів", - повідомив представник Служби порятунку Швеції.

У шведській морській адміністрації повідомили, що Німеччина і Данія піднімали в небо військові літаки, коли Cessna слідував через повітряний простір цих країн. Вони нікого не побачили в кабіні.

За даними Bild, на борту літака знаходилися пілот, чоловік, жінка і її дочка.

На місце аварії відправили вертоліт ВПС Литви і кораблі Латвії.

Раніше повідомлялося, що авіаносець Королівського флоту Великобританії HMS Prince Of Wales вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів зазнав аварії після відплиття до Сполучених Штатів Америки.

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