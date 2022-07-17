Припускають, що літак прямував з Сербії.

Біля підніжжя гори Пангей в Греції розбився український тактичний військово-транспортний літак Ан-12 з екіпажем з 8 осіб.

Про це повідомляє Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT).

Літак зазнав аварії на захід від грецького міста Кавала. За словами очевидців, Ан-12 впав на кукурудзяне поле.

Гіоргос Архонтопулос, який живе в 17 кілометрах від місця аварії, так описав подію: "З 22.15 літак летів повільно. Протягом 20 хвилин всі могли бачити полум'я в двигуні. Коли він минув гору Пангей, було видно спалах після удару".

Служба цивільної авіації підтверджує, що, ймовірно, загорівся один з чотирьох двигунів літака. У зв'язку з цим був зроблений розворот на 180 градусів у бік аеропорту Кавали з метою аварійної посадки. Пілот подавав сигнал лиха.

Відомо, що на борту було 8 осіб. У повністю обгорілому фюзеляжі "ознак життя немає".

Постраждалих внаслідок аварії немає. Близько 23:00 район поблизу місця падіння занурився в пітьму. Ймовірно, під час аварії літак обірвав дроти.

З'являється інформація про те, що літак нібито вилітав з Белграда, Сербія. ERT також наводить скриншот сторінки сервісу Flightradar24, що демонструє маршрут літака.

Також повідомляється, що Ан-12 був нібито завантажений боєкомплектом. Цей факт поки не знаходять підтвердження, але очевидці заявляють, що "чули вибухи протягом години" після того, як літак впав.

Раніше в Ростовській області Росії на кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25.

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