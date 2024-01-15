Британська компанія морської безпеки Ambrey заявила, що три ракети були запущені хуситами, але дві не досягли моря.

В ході останньої атаки бойовиків-хуситів на судна у Червоному морі вантажне судно недалеко від Ємену було уражено ракетою зверху, в результаті чого був пошкоджений трюм.

Судно Gibraltar Eagle, що плаває під прапором Маршаллових островів і належить США, було атаковане протикорабельною балістичною ракетою, випущеною з району Ємену, контрольованого хуситами, повідомили американські військові.

При цьому судно не повідомило про будь-які травми або значні пошкодженнях і продовжило свій шлях.

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Агентство морських торгових операцій Сполученого Королівства повідомило, що судно знаходилося в 95 морських милях на південний схід від Адена, і порадило іншим суднам бути обережними. Британська компанія морської безпеки Ambrey заявила, що три ракети були запущені хуситами, але дві не досягли моря.

Атаки хуситів на судна в Червоному морі

Єменські хусити, підтримувані Іраном, нападають на комерційні судна в Червоному морі, які, за їхніми словами, пов'язані з Ізраїлем або направляються в ізраїльські порти, прагнучи підтримати палестинців у війні в секторі Газа.

12 січня біля берегів Ємену бойовики-хусити помилково завдали ракетного удару по танкеру, що перевозив російську нафту, повідомила британська компанія морської безпеки Ambrey.

Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства заявила, що отримала повідомлення про ракетний запуск в 90 морських милях на південний схід від єменського портового міста Аден.

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