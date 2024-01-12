Згідно з даними британської компанії морської охорони Ambrey, ракета впала в 400-500 метрах від танкера.

12 січня біля берегів Ємену бойовики-хусити помилково завдали ракетного удару по танкеру, що перевозив російську нафту, повідомила британська компанія морської безпеки Ambrey.

Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявила, що отримала повідомлення про ракетний запуск в 90 морських милях на південний схід від єменського портового міста Аден, пише Reuters.

"Капітан повідомив про приземлення ракети в воду на відстані 400-500 метрів, за нею слідували три невеликих судна", - йдеться в консультативній записці UKMTO. Уточнюється, що постраждалих і пошкоджень не було.

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Це був другий танкер, який помилково став об'єктом нападу хуситів, коли він перевозив російську нафту.

"Танкер під прапором Панами помітив три човни під час проходження на схід через міжнародний рекомендований транзитний коридор", - йдеться у звіті Ambrey, додаючи, що судно повідомило про потрапляння ракети у воду.

Ambrey вважає, що судно було помилково обрано як ціль на основі застарілої публічної інформації, що пов'язує судно з Великобританією.

Атаки бойовиків-хуситів

Єменські бойовики-хусити, які контролюють більшу частину території Ємену, з 19 листопада запускають хвилю за хвилею вибухаючих безпілотників і ракет по західних комерційних суднах в Червоному морі, що, за їхніми словами, є протестом проти військових операцій Ізраїлю в Секторі Газа.

США і Великобританія вночі нанесли удари з повітря і з моря по військових об'єктах хуситів в Ємені. Росія, союзник Ірану і партнер ключових арабських держав, засудила удари і закликала до термінового скликання Ради Безпеки ООН.

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