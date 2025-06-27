Відмова від участі двічі без поважної причини тягне за собою серйозні наслідки.

З 1 липня федеральна земля Бургенланд в Австрії запровадить правило про обов'язкову суспільно корисну роботу для біженців.

Як повідомляє BILD, одержувачі притулку повинні будуть, наприклад, доглядати за парками, допомагати в будинках для людей похилого віку або займатися прибиранням.

Зазначається, що за годину роботи передбачена оплата в розмірі 1,6 євро, а відмова від участі двічі без поважної причини тягне за собою серйозні наслідки.

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У цьому разі, як пояснила міністерка соціальної політики Бургенланду Даніела Вінклер, людині загрожує втрата базової допомоги - просте місце для сну замість квартири, жодної медичної страховки, лише мінімальне харчування та базове лікування. Вона додала:

"Той, хто постійно отримує підтримку від держави, повинен також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству".

Зміна правил для біженців у Європі

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовляє в наданні притулку українцям, які через війну втекли в цю країну, аргументуючи тим, що повернення в Україну є безпечним.

Попри те, що українці мають тимчасову візу терміном на 18 місяців, відсутність чіткості щодо перспектив викликає в людей додаткову тривогу.

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