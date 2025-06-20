Наразі в цій країні перебуває близько 70 тисяч українців.

Швейцарія може скасувати статус захисту для біженців з України, або істотно обмежити його отримання. Про це пише швейцарське видання NZZ.

Цього тижня Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради подання про повне скасування "статусу захисту S", на підставі якого українці можуть перебувати в країні і отримувати грошову та іншу допомогу від швейцарської держави. SVP аргументує свою пропозицію тим, що більша частина української території не зачеплена бойовими діями і може вважатися стабільною. При цьому для тих українців, які все ж потребують захисту в Швейцарії, партія пропонує отримання статусу біженця за звичайною процедурою на загальних підставах.

Як пояснює NZZ, українські біженці "дійсно створюють проблеми" для місцевих органів влади, оскільки на них покладено обов’язок забезпечити українців житлом та грошовою допомогою.

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Минулого року швейцарський парламент вже обмежив надання захисту українцям, залишивши таку можливість лише для вихідців з окупованих чи охоплених бойовими діями районів України. Однак федеральна влада ще має окреслити критерії, на підставі яких вона планує розрізняти безпечні та небезпечні регіони України. Це рішення можуть ухвалити найближчим часом, можливо, наступного тижня.

Втім, як зазначає NZZ, визначити "безпечні" регіони України швейцарським чиновникам буде нелегко, адже Росія завдає ракетних і дронових ударів по всій українській території. Крім того, згідно наявної статистики, більшість українських біженців, які вже перебувають у Швейцарії, походять саме з окупованих районів чи зони активних бойових дій. Тож ці танці з обмеженнями все одно не дадуть значного ефекту.

Видання також посилається на моральний аспект цього питання. Поки що єдиною країною Європи, яка запровадила подібні обмеження для українців, є Норвегія. Але вона надає Україні досить істотну військову допомогу, чого Швейцарія не робить через свій багато разів критикований нейтралітет. А Євросоюз днями взагалі продовжив аж до 2027 року захист для українців без будь-яких винятків.

Українські біженці: останні новини

Як писав УНІАН, більшість українських біженців вже ніколи не повернуться додому, чим би не закінчилася війна. В першу чергу це стосується тих, кому вдалося виїхати з України повною сім'єю, а також тих, хто більш-менш облаштувався на новому місці.

Також ми розповідали, що в деяких країнах Європи погіршується ставлення до українських біженців з боку місцевого населення. Одна з причин цього – заздрість до грошової допомоги, яку отримують українці.

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