16 червня Байден зустрінеться з Путіним у Женеві.

Держсекретар США Ентоні Блінкен буде супроводжувати американського главу Джо Байдена під час поїздки до Корнуолла, Брюсселя й Женеви.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Зазначається, що Блінкен візьме участь у двосторонніх перемовинах в полях G7 в Британії. Потім супроводжуватиме президента на саміті НАТО (14 червня) і ЄС (15 червня).

Зазначається, що Блінкен також буде присутнім на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві.

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Байден зустрінеться з Путіним: що відомо

У червні Джо Байден відправиться у своє перше закордонне турне у статусі президента США. Він проведе низку зустрічей з партнерами Сполучених Штатів, лідерами G7 і керівництвом ЄС.

16 червня Байден зустрінеться з Путіним у Женеві, це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів. З-поміж іншого, глави держав обговорять питання європейської безпеки, зокрема війну в Україні.

У травні Вашингтон заявив, що поки відклав запровадження санкцій проти оператора «Північного потоку-2», це викликало протест з боку Києва.

7 червня Байден поспілкувався з Зеленським напередодні зустрічі з Путіним та запросив його відвідати Білий дім. Як уточнив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, сторони провели ґрунтовне обговорення всіх питань, що стосуються відносин між країнами.

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Автор: Яна Ставська