Інформація про те, що на заваді для особистої зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського стала зміна голови правління "Нафтогазу" не має офіційного підтвердження.

Позаштатний радник глави Української держави Ендрю Мак заявив, що запрошення президенту України Володимиру Зеленському від президента США Джо Байдена відвідати Білий дім демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між Києвом та Вашингтоном та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Мака

"Сьогодні українські медіа зробили велику, але порожню сенсацію з нічого. американське видання поширило припущення з посиланням на непідтверджене анонімне джерело про те, чому не заплановано особистої зустрічі президентів України та США. Нібито це мало якесь відношення до зміни керівництва Нафтогазу", - заявив він.

Мак переконує, що це ніколи не мало будь-якого офіційного підтвердження чи хоча б певного базування на відкритій заяві будь-кого з посадових осіб, цього ніколи не було в публічній чи непублічній комунікації між Україною та США на будь-якому рівні.

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"Тим більше за два дні після зміни у "Нафтагозі" держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про офіційний візит до Києва і цей візит успішно відбувся,", - додав він.

Насправді, за словами радника, сьогодні це було спростовано в найкращій з можливих спосіб. Під час розмови президентів України та США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати у липні Вашингтон.

"Це демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між нашими державами та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів, які періодично "вкидуються" в українські медіа чи поширюються там", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради і правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

Своєю чергою в "Нафтогазі" заявили, що таке рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

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Автор: Віталій Саєнко