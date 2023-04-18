Наразі понад 50 кораблів не можуть перетнути Босфор для того, щоб потрапити в Україну. Кораблі в українській акваторії також заблоковані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував злочинну тактику РФ, яку агресор продовжує втілювати в рамках поглиблення продовольчої кризи та дискредитації України - держави-житниці для країн, які залежать від поставок зерна.

Як відомо, експорт українських зернових "на паузі" вже протягом двох днів через блокування інспекцій кораблів з боку РФ. На думку Блінкена, агресор свідомо порушує свої обіцянки. Про це він заявив у вівторок, 18 квітня, під час зустрічі країн G-7 ("Великої Сімки") в Японії, передає Голос Америки.

"Росія знову блокує поставки українського зерна світові, підвищуючи ціни на продовольство для людей усюди. За останні кілька днів жодне судно не вийшло з України і завантаження більше 50 суден заблоковано. Країни в усьому світі залежать від цього рятівного зерна. Росія порушує свої обіцянки перед ними", - заявив він.

Росія заблокувала український зерновий експорт

Нагадаємо, що 17 квітня РФ в черговий раз заблокувала інспекцію суден в Босфорі (територіальні води Туреччини), тим самим порушуючи власні обіцянки, яких зобов'язалася дотримуватися під час підписання "зернових угод" з Україною в липні 2022 року.

Тоді гарантами-посередниками того, що РФ припинить блокаду українських портів та суден для відновлення експорту зернових, стали ООН та Туреччина.

Як прокоментував заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, РФ навмисне підштовхує угоду до критичної межі, порушуючи домовленості в односторонньому порядку.

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