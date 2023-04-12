Днем раніше стало відомо, що угода перебуває у "критичному стані".

Інспекції на борту суден, що курсують в рамках зернової угоди щодо експорту українського продовольства, поновлено.

Як пише Sky News, речник ООН Ісміні Палла підтвердив, що 12 квітня "звичайні інспекції відновилися" після того, як усі сторони узгодили список суден, які необхідно перевірити.

За словами представника ООН, сторонам, які беруть участь в угоді, "потрібно було більше часу, щоб досягти згоди щодо оперативних пріоритетів".

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Днем раніше заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Юрій Васьков попередив, що угода перебуває у "критичному стані".

"Сьогодні у нас критична ситуація. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", – сказав він в коментарі The Guardian.

За його словами, 11 квітня жодної перевірки не відбулося попри те, що українська сторона передала назви зерновозів для перевірки згідно з угодою. Васьков сповістив, що росіяни викреслили назви та надали інші з 50, які чекають в черзі. У результаті жодному кораблю не дозволили продовжити свій шлях.

Зернова угода - що варто знати

В липні 2022 року за посередництва Туреччини РФ та України уклали угоди з ООН про відновлення експорту української агропродукції Чорним морем через порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Представники Росії, Туреччини та ООН перевіряють кораблі, що прямують до та з українських портів, у рамках цієї угоди. Та, як неодноразово заявляв Київ, що з жовтня Росія свідомо гальмує процес перевірки суден.

В березня угоду було продовжено на 120 днів, ООН та Туреччина залишилися гарантами її реалізації.

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