Зустріч проходила у Варшаві.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що Польща і Україна близькі до знаходження рішення відносно розблокування кордону.

"Консультації засвідчили, що немає такої сили у світі, в Україні і у Польщі, яка би могла підірвати нашу дружбу, нашу солідарність, нашу співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія Росії в Україні", - сказав він на спільному брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем за підсумками чергового раунду консультацій.

За його словами, відбувається пошук "добрих рішень" для Польщі і України одночасно. "У питанні сільського господарства ми зробили крок вперед", - наголосив Туск.

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Він нагадав, що Польща приєдналася до ініціативи блокування імпорту російського і білоруського зерна і іншої сільськогосподарської продукції. Також відбувається пошук рішень, які створять відчуття безпеки для виробників і фермерів. Туск додав, що треба шукати рішень, які не будуть дошкульними ані для українських виробників і фермерів, ані для польських.

"Ми шукаємо рішень, які, можливо, не будуть усіх повністю влаштовувати, але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів та виробників, і, з другого боку, українських. Ми шукаємо, і ми близькі знайти рішення. Ми близькі до того, щоб транзит, який проходить через Польщу, не створював проблем польському ринкові. І такий намір є в української сторони", – заявив Туск.

Своєю чергою, Шмигаль наголосив, що блокада українського кордону з боку окремих польських груп протестувальників шкодить як економіці Польщі та України, так і Європейського Союзу у цілому. За його словами, Україна й далі потребує шляхів солідарності для транспортування збіжжя через західний наземний кордон, бо водний коридор дуже чутливий до обстановки у галузі безпеки.

"У наших урядів спільне розуміння важливості цього проекту. Так само, як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала певні кроки. Ми обговорювали їх з паном прем'єр-міністром", - сказав Шмигаль.

Голова уряду України вважає, що стосовно цих кроків відбувається ефективна і оптимістична робота. Він підкреслив, що українське зерно не потрапляє на польський ринок, а уряд України запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур: кукурудзу, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Такі дозволи будуть видаватися лише за спільним погодженням з польським урядом.

Як уточнив Шмигаль, уряди України і Польщі працюють над вирішенням 5 кроків. "Перший - Україна погодилась на певні обмеження. Зокрема, і на такі запобіжники, safeguards, які запропоновані Європейською комісією. І це для нас не дуже цікава історія, але ми погоджуємося, і розуміємо, що це той компроміс, який необхідний для наших країн для того, щоби аграрний експорт з України не шкодив або не ніс навіть теоретичної загрози польським агровиробникам", - наголосив Шмигаль.

Другим кроком прем'єр назвав звернення України до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, а саме - аналіз законодавства в аграрній політиці і транспорті.

"Ми відкриті. Ми хочемо зняти будь-які маніпуляції, будь-які можливості для маніпуляцій, міфи, дезінформацію, якою дуже активно, у гібридний спосіб, користується наш ворог, Росія. Ми маємо рішення Єврокомісії щодо пріоритетного скринінгу розділу, який стосується аграрної політики. Ми очікуємо, що це відбудеться наприкінці квітня. І це дійсно надзвичайно відкриє всю статистику і дасть нам дуже правдиві дані", - наголосив Шмигаль.

Третім кроком він назвав зусилля щодо заборони російського і білоруського аграрного експорту до ЄС. "Ми запропонували Польщі об'єднати наші зусилля для виконання цього завдання. Вдячні польському уряду. Вдячні польському Сейму, який ухвалив відповідний заклик до Єврокомісії", - сказав Шмигаль.

Крім того, ця ініціатива підтримана міністрами сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. "Наш голос почули у Брюсселі. Єврокомісія запропонувала запровадити збільшення мит на 50% на агропродукцію з Росії і Білорусі, і зокрема, на імпорт зерна. Нові ставки фактично мають зупинити цю торгівлю. Очікуємо на ухвалення такого рішення Радою ЄС вже найближчим часом", - наголосив Шмигаль.

Він сказав, що Україна і Польща мають попередні домовленості проекту угоди про необхідність запровадження спільного контролю на прикордонних пунктах пропуску і реалізацію проекту обміну митною інформацією. Тепер очікується погодження від Єврокомісії. Україна і Польща між собою узгодили текст такої угоди.

Крім того, Україна і Польща мають спільні плани про будівництво нових прикордонних пунктів пропуску і розширення можливостей наявних. Польща вже виділяє фінансування для України на проведення відповідних робіт.

Четвертий крок стосується пропозиції створити антикризовий штаб. Між міністрами сільського господарства та економіки України і Польщі налагоджено регулярну взаємодію. Також були долучені асоціації. Триває прагматичний і чесний діалог.

П'ятий крок стосується прохання України забезпечити вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, а й пального. "Сподіваюсь, що це, у принципі, призведе до розблокування кордону", - сказав Шмигаль.

Блокування українського кордону: важливо знати

Як повідомляв УНІАН, польські протестувальники вже кілька місяців блокують дороги біля прикордонних пунктів пропуску з Україною. Навіть траплялися випадки, коли українське збіжжя висипали на проїжджу частину з заблокованих вантажівок. Також траплялися диверсії висипу українських зернових з вантажних вагонів на залізничні колії.

Протестувальники пояснювали свої дії протестом проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України та спільної аграрної політики Європейського Союзу.

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