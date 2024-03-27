В чергах на заблокованих пунктах пропуску стоїть близько 300 вантажівок.

Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Протягом останніх днів польські фермери блокують лише три напрямки, раніше, нагадаю, вони це робили на шести. "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" вони розблокували і зараз там є інтенсивний рух в обох напрямках як у бік України, так і в бік Польщі. Продовжують вони блокувати пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів", – зазначив Демеченко.

Він також додав, що на напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в напрямку Польщу.

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"А також, сьогодні ми отримали інформацію від польських колег, що у напрямку пункту пропуску "Угринів" польські фермери планують пропускати лише одну вантажівку в бік Польщі та по три вантажівки кожні шість годин у бік України. Тобто це суттєве зниження можливості перетину кордону, фактично заблокований рух у напрямку Польщі", – розповів речник ДПСУ.

За словами Демченка, зараз на трьох заблокованих напрямках у черзі стоять близько 300 вантажівок – найбільше у напрямку "Ягодина".

"Але також маємо черги й навпроти раніше розблокованих трьох пунктів пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг". Адже через те, що блокується частина пунктів пропуску, то вантажівки також активно використовують ті напрямки, які не заблоковані. Найбільша черга навпроти "Краківця" – там приблизно 700 вантажівок. А напроти "Шегині" – близько 400", – каже Демченко.

На запитання, чи планують протестувальники зупинити блокування кордону на тлі Великодня, Демченко відповів: "Такої інформації від польських колег ми не отримували. І, фактично, в публічній площині ми також не бачили інформації від організаторів про плани відмовитися від блокування хоча б на якийсь період".

Ситуація на кордоні з Польщею: що відомо

Раніше Європейська Бізнес Асоціація провела опитування серед представників бізнесу стосовно впливу блокування кордону. В середньому, кожна компанія-учасниця Асоціації втратила близько 700 тисяч євро через ситуацію на кордоні.

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