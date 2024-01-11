Наразі українці розробляють плани на поточний рік, розглядаючи великий спектр можливих варіантів розвитку бойових дій.

США хочуть бачити більш чіткий план України щодо ведення війни проти РФ. Цю тему піднімуть з президентом Володимиром Зеленським у Давосі наступного тижня.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, із Зеленським на цю тему говоритиме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Американські посадовці наполягатимуть на цьому найближчими тижнями, щоб обговорити непублічні питання.

"Офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем його армії Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії", - пише видання.

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Наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік, і розглядають повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році.

Партнери Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.

Чутки про сварку Зеленського та Залужного поширили західні ЗМІ

У 2023 році відповідний матеріал опублікував британський журнал The Economist. У своїй статті він стверджував, що стосунки між Зеленським та Залужним стали "жахливими". З посиланням на "високопоставлене джерело в уряді" Economist писав, що "чорна кішка" між Зеленським й Залужним пробігла через "невдалий" контрнаступ армії України.

Водночас представник Офісу президента Михайло Подоляк спростував ці твердження та заявив, що інформація журналу не відповідає дійсності.

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