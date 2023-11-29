Подоляк зазначив, що це твердження не відповідає дійсності, але ця тема є вкрай вигідною для опонентів, тож треба максимально критично ставитися до подібної інформації.

Британський журнал The Economist опублікував статтю про конфлікт між президентом Володимиром Зеленськиим та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Зокрема, у матеріалі йдеться про "тріщини" між військовим і політичним керівництвом країни та стверджується, що стосунки між Зеленським та Залужним стали "жахливими".

Видання з посиланням на "високопоставлене джерело в уряді" зазначає, що відкритий конфлікт у керівництві був "передбачуваним" результатом контрнаступальної операції, що "пішла не за планом" і зараз ведеться звинувачення щодо того, хто винен у невдачі:

"Політики кажуть, що їхні генерали – бовдури, вишколені в Радянському Союзі. А генерали кажуть, що політики - бовдури, що заважають своїм втручанням. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче виховувати тупикову ситуацію".

Водночас у коментарі LIGA.net радник Офісу Президента Михайло Подоляк, заявив, що такі твердження The Economist не відповідають дійсності.

"Ні, це взагалі не відповідає дійсності. Президент як верховний головнокомандувач і головнокомандувач – це одна військово-політична управлінська вертикаль з жорсткою ієрархією. Тому будь-які питання відпрацьовуються в рамках постійної прямої комунікації на різних майданчиках", – відповів радник глави ОП.

За його словами, конфліктність "взагалі виключена", оскільки президент відповідає за стратегічні завдання, у тому числі стосовно активної деокупації українських територій та "набагато ширший контекст, який враховує також економічні та зовнішньополітичні аспекти". Водночас Залужний відповідає за військову операційність, безпосередні логістичні рішення та планування тактики, зазначив Подоляк.

Водночас Подоляк підкреслив, що такі твердження можуть широко використовуватися для проведення дезінформаційної кампанії.

Радник глави ОП зауважив, що ця тема є вкрай вигідною для опонентів, і порадив максимально критично ставитися до подібної інформації.

ЗМІ про конфлікт в українському керівництві

Раніше ЗМІ писали, що між Зеленським та українськими військовими стався розкол, і напруженість між політичним і військовим керівництвом України, яка "зазвичай тримається в таємниці, вилилася в публічне поле".

Чутки про "розкол" з'явилися після статті головкома Залужного для The Economist, де він заявив про те, що війна РФ проти України стає позиційною. "Масла у вогонь" тоді підлила протилежна заява Зеленського про те, що тупикової ситуації немає.

Водночас в ОП неодноразово спростовували інформацію про наявність такого конфлікту

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