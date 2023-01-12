Остін зазначив, що в Соледарі мають місце дуже динамічні бої.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що станом на вечір середи, 11 січня 2022 року, Пентагон не має підтверджень заявам про начебто "захоплення" окупантами Соледара Донецької області, які поширюють росіяни.

Як повідомляє Укрінформ, таку заяву Остін зробив під час пресконференції за підсумками засідання Консультативного комітету США – Японія з питань безпеки у Вашингтоні.

"По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації", – підкреслив міністр оборони США.

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За словами глави Пентагону, в Соледарі мають місце "дуже динамічні" бої, і контроль над районами переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.

"Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе й переконатися, що українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території", – зазначив він.

Остін також додав, що регулярно спілкується зі своїм українським колегою. Крім того, він нагадав, що наступного тижня в Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", участь у якому візьмуть біля 50 країн. Передусім там говоритимуть про те, чого Україна зараз потребує найбільше, і що їй необхідно для досягнення успіху в майбутньому.

"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", – наголосив глава Пентагону.

Бої за Соледар

Російські окупанти зосередили величезні зусилля на тому, аби захопити Соледар Донецької області. Загарбники перекинули туди частину сил з-під Бахмута, оборонців якого рашисти не можуть здолати понад півроку. Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець заявив, що штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупаційним військам не вдасться оточити та захопити Соледар. За його словами, заяви про те, що українське угруповання у Соледарі нібито в оточенні, є частиною психологічних операцій ворога.

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