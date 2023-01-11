Місто штурмують малі штурмові загони, до яких входить від чотирьох до 15 бійців.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець заявив, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перекочувала під Соледар.

"Ситуація наступна: ворог зменшив тиск на Бахмут і звідки були перекинуті значна кількість підрозділів російського ПВК "Вагнер", а також російських ДШВ — десантно штурмових військ або як вони ще їх називають ВДВ. Тобто вся еліта російської армії сьогодні перекочувала з Бахмута на Соледар. І тому тиск на Бахмут суттєво зменшився, на Соледар - відповідно зріс", - заявив Березовець в ефірі Радіо NV.

За його словами, штурм Соледара триває вже 10 днів. Штурмові дії окупанти розпочали 27 грудня.

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"Ворог зробив висновки для себе після багатомісячної невдалого намагання зайти до міста Бахмут. Вони вирішили змінити тактику. По-перше, замість заходу в місто Соледар, вони основні зусилля концентрують на його оточенні з півдня і півночі для того, щоб відрізати ключову трасу, яка з'єднує Соледар і Слов’янськ", - розповів офіцер ЗСУ.

Березовець зазначив, що Соледар штурмують малі штурмові загони, до яких входить від чотирьох до 15 бійців. Задіяні елітні частини "Вагнера", а також російські десантники. Їх прикривають міномети 82, 120 калібрів.

Битва за Соледар: головні новини

Кілька діб поспіль російські окупанти наполегливо штурмують українські позиції у Соледарі поблизу Бахмута. У Міноборони України визнали, що ситуація там дуже важка.

Очевидці повідомляють, що противник влаштував справжній конвеєр смерті і кидає своїх солдатів на смерть у великих кількостях, прагнучи будь-що захопити місто. Околиці міста встелені трупами загарбників. Після багатьох днів безперервного штурму у противника є частковий успіх, але говорити про повне захоплення міста поки не можна. Ситуація змінюється швидко, результат битви поки не ясний.

Сьогодні ватажок "Вагнера" Пригожин заявив, що його найманці нібито захопили місто. Втім, в Міноборони країни-окупанта спростували це. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що бої за Соледар тривають, Донецький напрямок тримається.

Як повідомляє CNN з місця подій, ЗСУ продовжують вести запеклі бої за Соледар, ознак відступу не спостерігається.

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