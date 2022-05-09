Країна хоче, щоб Європейський союз погодився на виняткові умови купівлі російської нафти для неї.

Болгарія пригрозила заблокувати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток щодо купівлі російської нафти.

Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Ассен Васильєв у неділю, інформує Euractiv.

У неділю уряди ЄС наблизилися до погодження жорстких санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну. Водночас сьогодні відбудуться додаткові переговори для напрацювання шляхів забезпечення нафтою найбільш залежних від РФ країн.

"Переговори продовжаться завтра, у вівторок також, для їх завершення може знадобитися зустріч лідерів. Наша позиція дуже зрозуміла. Якщо буде виняток для деяких країн, ми також хочемо отримати його... Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не чекаю, що до цього дійде, виходячи із поточних переговорів", - заявив Васильєв.

Угорщина, Словаччина і Чехія, які не мають виходу до моря та які сильно залежать від російської нафти, що поставляється трубопроводами радянських часів, зіштовхнулися з проблемою забезпечення альтернативних джерел і просять про скасування для них нафтового ембарго. Болгарія також вимагає, аби для неї зробили виняток.

Шостий пакет санкцій ЄС і нафтове ембарго: що відомо

Як повідомлялося, президент Єврокомісії представила деталі шостого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України, який передбачає, що поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

Після цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою". Він сказав, що хоче п'ятирічного виключення з заборони на купівлю нафти.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що в Європейському Союзі вирішили запропонувати надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав помилкою пропозицію відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або кінця 2024 року.

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