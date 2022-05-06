Необхідне швидке запровадження повного нафтового ембарго.

Позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або кінця 2024 року, є помилковою.

Про це сказав заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за участю міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

"Нам добре відомо, що ключовим проблемним питанням є запровадження нафтового ембарго. Деякі країни виступають або проти запровадження ембарго як такого, або за те, щоб їх звільнили від необхідності запроваджувати це ембарго на якомога довший період часу. Серед цих країн є ті, які дуже багато зробили для України, які ми дуже цінуємо, любимо і розуміємо їхню складну ситуацію. Є там і країна, яка, на жаль, торпедує весь шостий санкційний пакет і тему нафтового ембарго для того, щоб зберегти свої відносини з Росією. Незалежно від того, про яку країну йдеться, сама позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або кінця 2024 року, помилкова", - наголосив Кулеба.

За його словами, ніхто не знає де буде Європа в кінці 2023 року і завдання зараз думати як допомогти Україні якнайшвидше виграти війну, щоб зупинити Росію, а для цього нафтове ембарго має бути запроваджене зараз.

Він додав, бо якщо однією рукою допомагати Україні, а другою рукою мільярди сплачувати за нафту та газ Росії, то хоч ми і виграємо цю війну, але "заплатимо набагато вищу ціну" і життям людей і руйнувань економіки.

"Не думайте про те, що буде у 2023 році. До нього ще треба дожити, там ще все може змінитися. Думайте про те, що зробити, щоб ця війна не пішла далі в Європу, щоб ми її зупинили в Україні. Перемогли і зупинили цю російську воєнну машину. Ну, а тим, хто все ще намагається заради відносин із Росією виконувати роль троянського коня в ЄС і прикриватися своїми енергетичними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. І той, хто думає, що він зараз на правильному боці історії, той переконається, що це не так" – сказав Кулеба.

Раніше стало відомо, що Європейський союз має намір запровадити повне нафтове ембарго проти Росії протягом 9 місяців. Нафтове ембарго матиме вплив на економіки країн ЄС, але на економіку Росії воно вплине набагато більше.

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