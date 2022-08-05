Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз, а також віз для власників нерухомості.
Про це повідомила асоціація туроператорів Росії (АТОР). За даними асоціації, про це болгарські дипломати повідомили туроператорів.
Причиною дипломати називають оголошення 5 серпня персонами нон-грата 14 співробітників диппредставництва і консульських установ Болгарії в Росії.
"Через брак співробітників частково призупинили свою роботу консульська служба посольства Росії в Болгарії та Генеральне консульство РФ у Варні. Генеральне консульство РФ в Русе призупинило роботу. Генконсульство Болгарії в Єкатеринбурзі тимчасово закрито", - повідомили в АТОР.
Нагадаємо, посольство Латвії у Росії також зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії. Єдиним винятком для видачі візи стане необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.