Причиною дипломати називають оголошення 5 серпня персонами нон-грата 14 співробітників посольств.

Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз, а також віз для власників нерухомості.

Про це повідомила асоціація туроператорів Росії (АТОР). За даними асоціації, про це болгарські дипломати повідомили туроператорів.

Причиною дипломати називають оголошення 5 серпня персонами нон-грата 14 співробітників диппредставництва і консульських установ Болгарії в Росії.

"Через брак співробітників частково призупинили свою роботу консульська служба посольства Росії в Болгарії та Генеральне консульство РФ у Варні. Генеральне консульство РФ в Русе призупинило роботу. Генконсульство Болгарії в Єкатеринбурзі тимчасово закрито", - повідомили в АТОР.

Нагадаємо, посольство Латвії у Росії також зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії. Єдиним винятком для видачі візи стане необхідність поїздки на похорон когось із близьких родичів.

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