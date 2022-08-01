Відповідна заява у Сеймі буде обговорюватися 2 серпня.

Другого серпня комісія Сейму Латвії із закордонних справ розгляне питання визнання Росії терористичною державою.

Про це повідомив очільник парламентської комісії із закордонних справ Ріхардс Колс для Delfi.

"Аморальна війна Росії проти України - особливо жорстока і варварська, Росія без розбору катує, калічить і вбиває як військовослужбовців, так і мирних жителів", - сказав Колс.

Раніше голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, тому що поведінка рашистів схожа на ІДІЛ.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами", – заявив дипломат.

Нещодавно Сенат США одноголосно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

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