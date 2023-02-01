Президент Володимир Зеленський подякував парламенту Болгарії за це рішення і солідарність з народом України.

Болгарія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться у Twitter Зеленського, який висловив слова вдячності за рішення та солідарність з народом України. "Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав президент України.

Як написало видання БТА, Національні збори 134 голосами підтримали відповідне рішення, проти було 26 депутатів, тих, хто утримався – не було.

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Рішенням також оголошено кожну останню суботу листопада Днем вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Визнання Голодомору геноцидом українців

лада України закликала парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців.

За даними науковців, йдеться про 3,5 млн жертв у період 1921-1923 років, 10,5 млн українців – у 1932-1933 роках та 1,5 млн – у 1946-1947 роках.

8 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", яким Голодомор визнано геноцидом українського народу.

23 листопада 2022 року депутати обох палат румунського парламенту визнали Голодомор геноцидом українського народу.

24 листопада аналогічне рішення ухвалила Верхня палата парламенту Ірландії.

Європейський парламент також визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.

Таке ж рішення підтримали у Чехії та Німеччині.

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