Резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

Європейський парламент більшістю голосів визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. "За" документ проголосували 507 депутатів, "проти" - 12, утримались - 17.

Про це йдеться на сайті Європарламенту. Вказується, що ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів загиблих в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

"Європейський парламент визнає геноцидом голод, заподіяний радянським режимом в Україні в 1932-1933 роках, відомий як Голодомор. Євродепутати рішуче засуджують ці дії, які призвели до загибелі мільйонів українців, і закликають усі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати це геноцидом.", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, європейські парламентарі побачили зв'язок між нинішньою війною та відбілюванням тоталітарного режиму Сталіна. Як зазначається, це призвело до того, що Росія сьогодні є державою-спонсором тероризму. Євродепутати також засудили жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, такі як цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку.

"Крім того, євродепутати хочуть, щоб ЄС і треті країни підвищили обізнаність про події Голодомору та інші злочини, вчинені радянським тоталітарним режимом. Засуджуючи нинішній російський режим за маніпулювання історичною пам’яттю з метою власного виживання, парламент закликає Російську Федерацію, як основного правонаступника Радянського Союзу, вибачитися за ці злочини", - наголосили у Європарламенті.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу десятки держав. 25 листопада 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина визнає сталінський Голодомор геноцидом українського народу

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом. Також це зробив Румунський парламент.

14 грудня сенат Чехії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.

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