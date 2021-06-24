Водночас міністр оборони Великої Британії заявив, що ніхто не завадить королівському флоту вільно і законно ходити морем.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Бори Джонсон наголошує, що британський есмінець Defender здійснював проходження в українських водах у Чорному морі.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Джонсон вважає, що британський есмінець Defender курсував через українські територіальні води і правильно вчинив, що обрав шлях біля окупованого Криму.

"Якщо ви хочете знати мою думку, я вважаю, що це було цілком доречним - використовувати міжнародні води, і, до речі, важливе зауваження - ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Повністю правильним є те, що ми повинні відстоювати закон і добиватися свободи судноплавства у той спосіб, як ми зробили, - обрали найкоротший шлях між двома пунктами", - наголосив Джонсон.

Прем'єр Британії додав, що у цій ситуації важливо "відстоювати наші цінності".

"Це стосується демократії, прав людини, рівності, але також верховенства права і свободи судноплавства. Ми не визнаємо анексію Росією Криму. Вона була незаконною. Це українські води, і правильно було використовувати їх з пункту А у пункт Б", - наголосив Джонсон.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив в коментарі Times, що ніхто не завадить королівським ВМС вільно ходити морем відповідно до норм морського права.

"Королівський флот буде завжди дотримуватись міжнародного морського права, і ніхто не завадить йому у мирному проході", - висловився він, коментуючі претензії росіян.

Читайте такожОприлюднено кадри з корабля Defender під час "обстрілу Росією"

"Обстріл" британського корабля росіянами

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в одеський порт увійшли британський есмінець HMS Defender і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.

22 червня Сили спецоперацій України, Великої Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці Defender.

23 червня у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові кораблі відкрили попереджувальну стрільбу по есмінцю Військово-морських сил Великої Британії Defender біля берегів окупованого Росією Криму.

Також, за даними Міноборони Росії, бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для зупинки нібито порушення російською "державного кордону" в Чорному морі.

Своєю чергою у Міноборони Великої Британії заявили, що російські військові не стріляли по британському есмінцю Defender у Чорному морі. У Британії заявили, що росіяни проводили навчання з гарматної стрільби у Чорному морі і заздалегідь повідомили про свої плани.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Дмитро Захаров, Віталій Саєнко