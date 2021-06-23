Джонатан Біл зазначив, що екіпаж чув якісь вистріли, але вони були поза досяжністю.

Кореспондент BBC Джонатан Біл перебував на борту військового корабля Британії HMS Defender під час інциденту з росіянами у Чорному морі 23 червня.

Про це пише британська служба BBC.

Журналіст підтвердив переслідування росіянами британського есмінця. Хоча, наполягає Біл, капітан судна обрав якомога безпечніший морський прохід відповідно до міжнародного права у межах 19 км від територіальних вод Криму.

Два російські військові кораблі берегової служби переслідували есмінець Королівського флоту й намагалися змусити змінити курс та попереджали у радіотрубку: «Якщо ви не зміните напрямок, будемо стріляти».

Водночас росіяни опублікували відео начебто військового інциденту у Чорному морі (йдеться про заявлені РФ «обстріли»), котрі були зняті перед відкриттям вогню.

У середу, 23 червня, російські ЗМІ з посиланням на Міноборони написали про попереджувальні обстріли по британському есмінцю HMS Defender, бо той начебто перетнув «кордон Росії», ввійшли у води біля берегів Криму.

Також у Москві зазначили про кинуті попереджувальні бомби. У відповідь Британія спростувала заяви росіян. Лондон відповів, що ніяких «обстрілів» з боку росіян не було.

В Україні пояснили, що РФ видала свої артилерійські навчання за обстріли британського есмінця. На думку радника з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Арестовича, Москва таким чином хотіла підірвати найбільші з 1997 року військові навчання України й понад 30 країн Sea Breeze у Чорному морі.

Напередодні російське посольство закликало США відмовитися від навчань, бо це начебто «заохочує мілітаристські настрої у Києві».

Британський HMS Defender брав участь у кількох операціях на Ближньому Сході, зокрема у складі протиповітряної оборони Військово-повітряних сил США під час операції проти ІДІЛ у 2014 році.

28 червня у Чорному морі повинні розпочатися найбільші з 1997 року спільні українсько-американські військові навчання Sea Breeze.

Росія окупувала український Крим у 2014 році, провівши на півострові фіктивний референдум про начебто приєднання до РФ.

Відтоді росіяни перекинули на окуповану територію військову техніку й військових та повсякчас блокують судноплавство у Чорному морі. Країни світу не визнають Крим за Росією.

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Автор: Яна Ставська