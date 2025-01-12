Скандал навколо втрати боєприпасів призвів до звільнення польського генерала, ще один військовий наклав на себе руки.

У Польщі знайшли понад дві сотні протитанкових мін на складі магазину IKEA.

Скандал навколо втрати боєприпасів із 2,2 тонни вибухівки, призвів до звільнення польського генерал-майора Артура Кенпчиньського, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише BILD.

За даними польських ЗМІ, міни, упаковані в 40 ящиків, протягом 11 днів подорожували без реєстрації і в підсумку опинилися на одному зі складів магазину IKEA.

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Інцидент, про який стало відомо тільки зараз, стався в липні 2024 року, коли міни перевозилися з військового складу під Щецином. Солдати, які відповідали за їхнє перевантаження, не помітили частину мін і ті "поїхали далі по Польщі". Генерал Кенпчинський знав про подію, але не вважав за потрібне рапортувати куди слід і не вжив жодних заходів.

Коли стало зрозуміло, що боєприпаси зникли, прокуратура почала розслідування, однак справа не просунулася. Поки прокурори розбиралися, один із солдатів, якого звинуватили в події, не витримав тиску і наклав на себе руки.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що 2025 року Україна отримає 6 систем IRIS-T. "Німеччина продовжує надійно й активно підтримувати Україну", - додав Пісторіус.

Раніше стало відомо, що Німеччина поставить Україні керовані ракети для систем IRIS-T, спочатку призначені для німецької армії.

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