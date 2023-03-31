Держави будуть використовувати власні валюти для розрахунків.

Бразилія і Китай уклали нову торговельну угоду, в якій вирішили відмовитися від долара США у спільних операціях. Вони будуть проводити розрахунки у власних валютах.

Такою інформацією поділилося видання Fox Business. Угода між двома країнами дозволить їм безпосередньо обмінювати юані на реали і назад в торгових і фінансових операціях. Тобто Бразилія і Китай більше не будуть конвертувати свої валюти в американські долари.

Бразильське агентство зі сприяння торгівлі та інвестиціям (ApexBrasil) заявило, що нова угода з Китаєм "знизить витрати" і "сприятиме ще більшому розвитку двосторонньої торгівлі і інвестиціям". КНР ще в 2009 році стала найбільшим торговим партнером Бразилії, обігнавши США.

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На Піднебесну припадає п'ята частина всього імпорту. При цьому більше третини експорту Бразилії йде в Китай, який став для держави найбільшим ринком збуту. КНР також найбільш активно інвестує в Бразилію серед усіх країн Латинської Америки. Це пов'язано з витратами країни на будівництво високовольтних ліній електропередач і видобутком нафти.

Що передувало угоді

Попередня угода про відмову від долара була досягнута двома країнами в січні. Після цього було оголошено про підготовку бізнес-договору між Бразилією і Китаєм на високому рівні.

Президент Луїс да Сілва прагне зміцнити зв'язки з Пекіном після періоду напружених відносин під час верховенства Жаіра Болсонару, який використовував антикитайську риторику в передвиборній кампанії і під час перебування на посаді.

Бразильський лідер планував поїздку в КНР на минулих вихідних, але захворів на пневмонію. У рамка візиту да Сілву повинна була супроводжувати делегація з міністрів, сенаторів і сотень бізнесменів.

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