Зокрема, китайські високопосадовці контактували зі своїми колегами з України.

Представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун заявив, що Пекін "не виключає можливості" телефонної розмови або зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського.

В інтерв'ю Financial Times він додав, що високопосадовці КНР контактували зі своїми українськими колегами. За словами дипломата, з боку ЄС "було б помилкою" дозволити війні проти України диктувати стан відносин з Китаєм.

"Я не думаю, що це раціональний підхід — пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою. Необхідно поважати законні інтереси безпеки Росії. Це не чорне та біле, як деякі люди думають", — вважає Фу Цун.

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Він додав, що наразі є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай та ЄС об'єднали зусилля у сприянні миру".

Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

Перед поїздкою Сі в Москву в The Wall Street Journal з'явилась інформація, що очільник КНР планує зателефонувати Зеленському. Це мав бути перший контакт КНР такого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

В Україні хочуть провести переговорити з Китаєм, щоб донести Сі позицію Києва щодо мирних переговорів. Ще у серпні Зеленський наполягав на телефонній розмові з Сі Цзінпінем, але в Пекіні від відповіді "утекли".

Нещодавно Зеленський запросив Сі Цзінпіна в Україну. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "позитивно оцінюють" цю пропозицію.

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