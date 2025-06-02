Удар по російській загрозі: Британія будує новий флот атомних човнів, - The Telegraph

Таким чином, Велика Британія демонструє рішучість не лише оновити свою обороноздатність, а й пристосуватись до реалій сучасної війни.

Велика Британія оголосила про наймасштабнішу оборонну ініціативу з часів Холодної війни. У рамках нової стратегії безпеки уряд зобов’язується будувати один атомний ударний підводний човен кожні 18 місяців, щоб ефективніше протистояти загрозам з боку Росії та Китаю.

Про це у понеділок заявив міністр оборони Джон Гілі, передає The Telegraph. За його словами, "загрози зростають, і ми повинні діяти рішуче, щоб протистояти російській агресії". Він також додав, що британські підводники патрулюють цілодобово, забезпечуючи безпеку країни та союзників.

Що передбачає план:

12 новітніх підводних човнів класу SSN-AUKUS поступово замінять нинішні човни класу Astute.

Ще 4 нові підводні човни Dreadnought замінять флот Vanguard, який відповідає за ядерне стримування.

Уряд вперше оприлюднив масштаб інвестицій у програму суверенних ядерних боєголовок — 15 млрд фунтів.

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Загальна кількість британських підводних човнів збільшиться до 16 одиниць.

Оборонна стратегія також передбачає будівництво 6 нових боєприпасних заводів і виділення 1,5 млрд фунтів стерлінгів на збільшення виробництва артилерійських снарядів, вибухівки та закупівлю додаткових 7000 одиниць далекобійного озброєння, зокрема безпілотників. Британія активно поповнює свої запаси після масштабної допомоги Україні.

Ставка на нові технології

Особлива увага приділяється розвитку кібервійська та штучного інтелекту. На ці цілі буде спрямовано ще 1 млрд фунтів. Йдеться про створення нового кібернетичного та електромагнітного командування, яке займатиметься наступальними операціями в онлайн-просторі.

"Клавіатура стала зброєю війни", – заявив Гілі, коментуючи нову форму загроз у цифрову епоху.

Також планується створити дрони-камікадзе, які в перспективі можуть замінити традиційні бойові системи. За новою моделлю бойових сил, 20% становитимуть традиційні важкі сили, 40% — одноразові дешеві дрони, і ще 40% — багаторазові, повністю автономні системи.

Нове покоління армії

Уряд прагне не лише модернізувати техніку, а й відродити культуру військової служби серед молоді. Вперше за десятиліття в британських школах почнуть викладати цінності армії. Резервісти відвідуватимуть школи по всій країні, щоб знайомити учнів з можливостями у Збройних силах.

Цей крок покликаний змінити ситуацію з хронічним недобором особового складу. Армія Великої Британії зараз налічує менше 73 000 військових — найнижчий показник за десятиліття. І, як визнав Гілі, зростання чисельності не планується принаймні до наступного парламентського скликання.

Ще одним нововведенням стане створення сучасної "домашньої гвардії" — сил територіальної оборони, які охоронятимуть стратегічно важливі об’єкти: електростанції, аеропорти, телекомунікаційні вузли. Формування буде засновано за зразком гвардії часів Другої світової, яку тоді складали переважно чоловіки, непридатні до служби в регулярній армії.

Британія модернізує армію

Рішення Великої Британії про масштабну модернізацію збройних сил — не випадкове. Воно стало реакцією на зростання глобальних загроз, передусім з боку Росії та Китаю. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, у Лондоні дедалі частіше говорять про небезпеку гібридної війни, кібератак та підводного саботажу.

Також стало відомо, що Велика Британія хоче придбати винищувачі, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, що стане значним розширенням політики стримування Росії.

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