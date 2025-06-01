Після холодної війни британці позбулися власних стратегічних бомбардувальників і залишилися майже "голими" у плані ядерної зброї.

Велика Британія хоче придбати винищувачі, здатні застосовувати тактичну ядерну зброю, що стане значним розширенням політики стримування Росії. Про це пише The Times.

За даними видання, міністр оборони Джон Гілі та головнокомандувач збройних сил адмірал сер Тоні Радакін прагнуть придбати винищувачі американського виробництва, здатні запускати вільнопадаючій бомби, які трохи слабші за звичайні ядерні бомби. Прем'єр-міністр Кір Стармер начебто дав на це згоду, і зараз британський уряд веде дуже делікатні переговори щодо цього кроку, який стане найбільшим розвитком стримуючих сил Великої Британії з часів Холодної війни, пише видання.

В інтерв'ю The Sunday Times Гілі відмовився коментувати переговори, але визнав, що Британія повинна адаптуватися до "нової ери загроз", з якою вона стикається.

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"Світ безумовно стає дедалі небезпечнішим. Ядерні ризики зростають. Зараз ми стикаємося, вперше з кінця холодної війни, із серйозним зростанням ризиків міждержавного конфлікту", – сказав він.

За даними журналістів, у понеділок Кір Стармер оголосить про великий "перегляд" стратегічних сил Британії. Очікується, що буде запропоновано поставити Британію передвоєнний стан, що зокрема передбачатиме пропозиції щодо переозброєння та відродження "постійно активної" оборонної промисловості.

"Урок України… полягає в тому, що збройні сили країни настільки сильні, наскільки сильна промисловість, яка за ними стоїть", - прокоментував це міністр оборони Гілі.

Він наголосив, що Британія та НАТО повинні бути готові до військового нападу з боку Росії. За його словами, перегляд стратегічної оборони "надішле Москві сигнал" про готовність Британії до боротьби.

Високопоставлені джерела повідомили виданню, що літак, який хочуть купити урядовці для британської армії, це винищувач-невидимка F-35A Lightning. Він може нести термоядерну вільнопадаючу бомбу B61, основну авіабомбу Сполучених Штатів. Вона має потужність від 0,3 до 340 кілотонн — перша ядерна бомба, скинута на Хіросіму мала 15 кілотонн. Очікується, що Велика Британія буде використовувати на американських літаках саме ці американські бомбми, а не свої власні - в рамках домовленостей НАТО про розподіл ядерної зброї.

Якщо цей план буде втілено, Британія отримає другий елемент ядерного стримування на додачу до підводних човнів-ракетоносців. Раніше Велика Британія мала арсенал тактичної ядерної зброї та флот бомбардувальників для них, але після холодної війни їх вивели з експлуатації.

На сьогодні, Велика Британія є єдиною великою ядерною державою, яка має лише одну платформу для запуску свого ядерного арсеналу. Наприклад, США та Росія мають повну ядерну тріаду — здатність запускати ракети з суші, повітря та моря. А от Франція, яка теж погралася у роззброєння після холодної війни, позбулася наземних ядерних ракет, залишивши тільки засоби повітряного і морського базування.

Загроза Третьої світової війни

Як писав УНІАН, відставний маршал британської авіації Едвард Стрінгер вважає, що Захід критично не готовий до сучасної повномасштабної війни, бо ментально застряг у доктринах минулого. Він акцентував, що у той час, коли Україна будує мільйони дронів, британська армія купує їх по кілька штук.

Також ми розповідали, що під час військових навчань НАТО відпрацьовують бойові операції, які реально проводилися у російсько-українській війні. Зокрема у Фінляндії фінські та польскі військові провели тренувальну операцію, яка повторювала битву за Гостомель у лютому 2022 року.

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