Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс не виключив повернення Російської Федерації до G7 після припинення війни в Україні.

В інтерв'ю The Times він погодився із президеном Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в тому, що міжнародну ізоляцію Росії можуть припинити в рамках мирних переговорів про закінчення війни. "Це питання буде обговорюватися з міжнародними союзниками. І це питання, без сумніву, буде розглядатися в той момент, коли конфлікт в Україні буде завершено", - додав міністр.

За словами Джарвіса, британський прем'єр Кір Стармер обговорить із американським лідером Трампом можливість застосування підходу "батога і пряника", щоб переконати Москву зупинити війну проти України:

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"Буде цілий ряд розмов з міжнародними союзниками. І прем'єр-міністр буде обговорювати, я впевнений, цілу низку питань, що стосуються Росії та України".

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