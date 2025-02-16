Із заявою виступив очільник Міністерства закордонних справ.

Повернення Російської Федерації до міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу G7 наразі здається немислимим.

Як передає французький телеканал TF1, про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, коментуючи останні заяви з приводу реінтеграції країни-агресора:

"Що таке G7? Це група найбільш розвинених демократій. Мало того, що Росія поводиться все менше і менше як демократія, вона ще й нападає на інших членів G7, починаючи з Франції, у нестриманий і безсоромний спосіб".

Повернення Росії до Великої сімки

Як відомо, у G7 входять Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. У 1997 році Росію офіційно прийняли до групи, вона отримала назву G8.

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Російську Федерацію виключили з групи після анексії Криму, однак нещодавно новий американський президент Дональд Трамп назвав це помилкою та висловив бажання повернути її.

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