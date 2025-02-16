Повернення Російської Федерації до міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу G7 наразі здається немислимим.
Як передає французький телеканал TF1, про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, коментуючи останні заяви з приводу реінтеграції країни-агресора:
"Що таке G7? Це група найбільш розвинених демократій. Мало того, що Росія поводиться все менше і менше як демократія, вона ще й нападає на інших членів G7, починаючи з Франції, у нестриманий і безсоромний спосіб".
Повернення Росії до Великої сімки
Як відомо, у G7 входять Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. У 1997 році Росію офіційно прийняли до групи, вона отримала назву G8.
Російську Федерацію виключили з групи після анексії Криму, однак нещодавно новий американський президент Дональд Трамп назвав це помилкою та висловив бажання повернути її.