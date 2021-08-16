Міністр оборони Британії визнав, що таліби контролюють Афганістан.

Велика Британія не планує повертати до Афганістану своїх військових після того, як рух Талібан захопив владу в країні.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише Sky News.

Він визнав, що таліби контролюють Афганістан і заявив, що останні події в цій країні мають відчуття смутку. При цьому Воллес зазначив, що поки зарано говорити про визнання Талібану владою в Афганістані.

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Воллес також підтвердив, що протягом останніх днів 370 співробітників посольства та громадян Британії були вивезені з країни.

"Наступною групою вивезених будуть 782 афганці, і ми подбаємо про те, щоб забрати їх протягом найближчих 24-36 годин", - сказав міністр.

На його думку, Талібан не змінився і нагадав, що лідерство передбачає зобов'язання дотримуватися прав людини.

"США дали чітко зрозуміти, що не мають наміру залишатися, і як координуюча країна залишили нас перед складним вибором, і я був цілком чесний щодо цього протягом усього процесу", - сказав Воллес.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.

Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Олександр Топчій