Представник Талібану заявив, що війна в Афганістані закінчена, і що форма правління в країні буде визначена найближчим часом.

В інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра" представник Талібану пообіцяв забезпечити безпеку громадян країни і дипмісій.

Також представник Талібану заявив, що війна в Афганістані закінчена, і що форма правління в країні буде визначена найближчим часом.

Раніше два представники Талібану повідомили агентству Reuters, що перехідного уряду в країні не буде і що таліби очікують повної передачі влади.

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За словами офіційного представника політичного крила Талібану Мухаммада Наїма, жодна дипломатична місія і жодна з будівель дипмісій не є цілями Талібану. Від імені угруповання він запевнив, що Талібан забезпечить безпеку для іноземних громадян і дипломатичних місій, передає Голос Америки.

"Ми готові вести діалог з усіма особами в Афганістані і гарантуємо їм необхідний захист", – заявив Наїм в інтерв'ю каналу "Аль-Джазіра". - "Ми робимо кожен крок відповідально, і робимо все необхідне, щоб забезпечити мир з усіма".

Ситуація в Афганістані

Талібан увійшов до столиці країни Кабулу в неділю. Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ні там, ні там, прибуття Гані не підтвердили.

Коментуючи від'їзд Гані, Наїм заявив, що такий крок президента став несподіванкою навіть для його близького оточення.

Реакція США на ситуацію в Афганістані

Як повідомляє агентство Associated Press, адміністрація Байдена не очікувала, що Талібан так швидко зуміє встановити контроль практично над усією територією країни.

В інтерв'ю каналу CNN в неділю, держсекретар США Ентоні Блінкен так прокоментував дії афганських військових: "Ми бачимо, що військові не змогли захистити країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували".

Автор: Ірина Погоріла