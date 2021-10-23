Мета даного підрозділу - ослаблення противника шляхом обмеження доступу до грошових коштів.

Велика Британія залучила фахівців секретного підрозділу Міністерства оборони проти Росії та Китаю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Підрозділ було створено шість років тому, до його складу входять колишні фінансисти, банкіри та інші експерти, які мають досвід роботи з сировинними ринками та міжнародними грошовими потоками. Воно використовувалося для відстеження фінансової діяльності терористичної організації "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

Мета даного підрозділу - ослаблення противника шляхом обмеження доступу до грошових коштів.

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"Зараз фахівці підрозділу мають попит, оскільки такі противники, як Росія і Китай використовують "сіру зону" між миром і війною, використовуючи кіберзброю проти національної інфраструктури та роблячи комерційні інвестиції в чутливі закордонні галузі", - пише FT і зазначає, що їх просили не розголошувати розміри підрозділу і його оперативні повноваження.

"Потрібно знайти критично важливі елементи в бізнес-моделі своїх супротивників, після чого знищити і ускладнити їхню заміну... Будь то ліванська "Хезболла", оточення Путіна, Іранський "Корпус вартових революції" або навіть Народно-визвольна армія Китаю - всі ці організації є міні-державами з власною економікою. Навіщо допускати їх на поле бою, якщо ви можете позбавити їх ресурсів раніше, ніж вони туди доберуться?", - розповів маршал авіації Едвард Стрінгер, який курував спецпідрозділ до своєї відставки на початку цього року.

Поточна діяльність групи засекречена. Однак представники міністерства оборони заявили, що як приклад до місії можуть входити консультування збройних сил Великої Британії про вплив обвалу ліванської валюти на безпеку після смертоносного вибуху в порту Бейрута торік, або придушення маріонеткових сил, таких як пов'язана з Кремлем ПВК "Вагнера", найманці якої зараз намагаються отримати контроль над рідкими мінеральними активами по всій Африці.

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Автор: Олександр Топчій