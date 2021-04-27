США планують розкрити нові дані розвідки про ворожі дії Росії та Китаю.
Читайте такожСША почали створення центру з боротьби з іноземним впливомПублікацію готують у відповідь на минулорічне звернення відразу дев'яти командувачів американських сил на різних континентах, передає РБК-Україна з посиланням на видання Politico.
Генерали, які очолюють командування Збройних сил США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення до виконуючого обов'язки голови Національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Дональда Трампа.
Як пише видання, це було закликом до розвідувального співтовариства зробити істотні зміни в підходах в цьому напрямку, підкреслює видання.
"На жаль, ми продовжуємо упускати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення помилкових наративів і своєчасного реагування на розвиток подій", - написали генерали у зверненні.
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