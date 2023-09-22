Розслідування щодо п'ятьох болгар веде Управління по боротьбі з тероризмом.

Королівська прокуратура Великобританії пред'явила звинувачення в шпигунстві на користь Росії п'ятьом громадянам Болгарії. Обвинувачені Орлін Русєв, Бізер Джамбазов, Іван Стоянов, Катрін Іванова і Ваня Габерова в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року збирали інформацію, яка могла становити загрозу безпеці та інтересам Великобританії, йдеться в повідомленні відомства.

У лютому 2023 року трьом з них - Русєву, Джамбазову і Івановій - були пред'явлені звинувачення в зберіганні фальшивих документів. За інформацією, представленою слідством, Орлін Русєв грав координуючу роль і служив сполучною ланкою при зборі інформації, пише Sky News.

Також є попередні відомості про його участь у створенні фальшивих документів. Згідно з даними центру "Досьє", Русєв володів компанією, що спеціалізується на перехопленні сигналів, і надавав обладнання для стеження інформатору спецслужб Росії Яну Марсалеку.

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Розслідування щодо п'ятьох болгар веде Управління по боротьбі з тероризмом. Судовий розгляд у їхній справі заплановано на 26 вересня у Вестмінстерському суді.

Затримання болгар-шпигунів у Британії

Раніше про їх кримінальне переслідування офіційно не повідомлялося, при цьому BBC News в серпні писала про затримання Русєва, Джамбазової та Іванової у справі про шпигунство на користь РФ.

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