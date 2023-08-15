Згідно з розслідуванням, трійця, очевидно, жила у Великобританії протягом багатьох років і працювала на різних посадах.

У Британії троє болгар, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, були заарештовані і звинувачені детективами по боротьбі з тероризмом після великого розслідування національної безпеки.

Як пише Telegraph, обвинувачені були затримані в лютому співробітниками столичної поліції відповідно до Закону "Про державну таємницю" і з тих пір перебувають під вартою.

Осіб, звинувачених в роботі на російські спецслужби, звати Орлін Руссев, 45 років, з Грейт-Ярмута, Норфолк, Бізер Джамбазов, 41 рік, з Харроу, Лондон, і Катрін Іванова, 31 рік.

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Їм було пред'явлено звинувачення в зберіганні документів, що посвідчують особу, з "неправомірним наміром", в тому числі паспортів, посвідчень особи та інших документів для Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Згідно з розслідуванням BBC, трійця, очевидно, жила у Великобританії протягом багатьох років і працювала на різних посадах. З'ясувалося, що Руссев раніше мав ділові інтереси в Росії і переїхав до Великобританії в 2009 році.

Протягом трьох років він працював техніком у компанії з фінансових послуг, а профіль LinkedIn вказує, що він володів бізнесом, пов'язаним з перехопленням повідомлень або електронних сигналів.

Повідомляється, що 45-річний чоловік також працював радником у Міністерстві енергетики Болгарії.

У той час Джамбазов був описаний колишніми сусідами в Харроу як водій лікарень, а Іванова описала себе як лаборанта в приватному медичному бізнесі в профілі LinkedIn.

Повідомляється, що пара переїхала до Великобританії близько десяти років тому і організувала громадську організацію для громадян Болгарії, щоб допомогти їм познайомити їх з "культурою і нормами британського суспільства".

Пара також працювала у виборчих комісіях у Лондоні, щоб сприяти голосуванню на болгарських виборах громадянами, які проживають за кордоном. Підсудні повинні з'явитися в суді в Олд-Бейлі в січні, і вони ще не подали заяву про звинувачення.

Затримання російських шпигунів у Європі

Прокуратура Німеччини заарештувала офіцера управління щодо військових закупівель Бундесверу за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці. Громадянин Німеччини Томас х. з травня неодноразово звертався в консульство Росії в Бонні і посольство в Берліні з власної ініціативи і пропонував співпрацю.

У Польщі розкрили найбільшу в історії країни розвідувальну мережу РФ. Російські агенти, серед іншого, планували здійснювати диверсії на залізниці проти поїздів, які перевозять зброю і гуманітарну допомогу в Україну.