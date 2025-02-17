Стармеру повідомили, що армія потребує масштабного оновлення своєї зброї, якщо вона хоче стримувати Росію і Китай.

Військові начальники Великої Британії сказали прем'єр-міністру Кіру Стармеру, що він повинен надати Збройним силам "національний арсенал" футуристичної зброї або ризикнути війною з Росією.

Як пише The Telegraph, високопоставлені джерела в армії підтвердили, що військові начальники використовували особисті зустрічі з прем'єр-міністром, щоб обґрунтувати, скільки їхнім силам потрібно для ведення наступної війни, і заявити, що інвестиції сприятимуть зростанню порядку денного уряду.

"Політика, якої ми дотримувалися на виборах, була 2,5% витрат на оборону. Наша політика, як і раніше, становить 2,5%. Ми не збираємося змінювати її далі", - сказав соратник прем'єр-міністра.

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Стармеру повідомили, що армія потребує масштабного оновлення своєї зброї, якщо вона хоче стримувати Росію і Китай.

Зазначається, що ця перебудова включатиме тіснішу співпрацю з приватним сектором для модернізації традиційної зброї, такої як літаки і танки, за допомогою більш смертоносних безпілотних систем.

Високопоставлене джерело в армії сказало, що, хоча традиційна зброя все ще необхідна для роботи разом з майбутніми методами, але необхідно інвестувати в технологічні компанії, що створюють безпілотники з "видом від першої особи", дешеві боєприпаси для баражування та безпілотні наземні транспортні засоби і надводні судна.

Джерело зазначило, що масштабування виробничих ліній у цьому новому секторі дасть змогу Великій Британії випередити своїх супротивників і забезпечити безпеку країни. Джерело в армії сказало:

"Мобілізація ринкової влади поряд із поліпшенням нашої бойової потужності - ось як боротися з авторитарними державами. Ринки зроблять більше, ніж ракети, щоб змусити їх двічі подумати, перш ніж починати війну з нами. Ми станемо першопрохідцями, якщо інвестуємо".

Армія Великої Британії

У Великій Британії нещодавно офіційно представили зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, створений спеціально для України. Він був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії - Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння і техніки Україні.

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