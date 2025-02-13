Пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері.

У Великій Британії офіційно представили зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, створений спеціально для України. Фотографії нової системи оприлюднило видання Forces News.

Зазначається, що Gravehawk був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії - Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.

Також до розробки долучилися кілька британських оборонних компаній, однак їхні назви залишаються засекреченими. Основою комплексу стали радянські ракети класу "повітря-повітря" Р-73, які були адаптовані для використання з наземної пускової установки.

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"Ракета Р-73, залежно від варіанту, може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню - до 300 метрів. Ці ракети у значній кількості є на озброєнні українських Повітряних сил, а також доступні на міжнародному ринку озброєнь", - зазначає видання.

Цікаво, що пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері, що дозволяє легко перевозити її вантажівками, потягами чи кораблями. Такий формат також забезпечує приховане транспортування та швидке розгортання Gravehawk у потрібних районах.

На даху контейнера встановлено оптичну систему, яка використовує пасивне інфрачервоне випромінювання для виявлення цілей. Для роботи їй достатньо лише теплового сліду літального апарату.

"Застосування інфрачервоного виявлення означає, що комплекс не має радіолокаційного випромінювання, що робить його менш вразливим для виявлення противником. Зображення з оптичної системи надходять до командного модуля, розміром із кейс", - пишуть аналітики.

Вартість одного комплексу Gravehawk становить близько 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,24 мільйона доларів), а половину суми фінансує Данія.

Система Gravehawk для України

Нова системи протиповітряної оборони Gravehawk, яку Україна отримає від Великої Британії, може запускати дешеві ракети для збиття ворожих дронів. Про це розповідав військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Аналітик уточнив, що може бути багато варіантів, які саме ракети може запускати ця система, у тому числі радянські ракети Р-73/Р-74. Ці ракети є у величезній кількості на складах в Україні і вже використовуються у морських дронах для збиття російських вертольотів.

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