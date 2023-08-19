Люсі Летбі також визнали винною у спробі вбити шістьох немовлят.

Медсестра на ім'я Люсі Летбі в англійській лікарні вбивала новонароджених дітей під час робочих змін. Вона встигла вбити сімох немовлят, і робила замах на вбивство ще шістьох, повідомляє Бі-бі-сі.

33-річна жінка працювала в лікарні графині Честерської (знаходиться на північному заході Англії) з червня 2015 по червень 2016 р. Люсі вводила немовлятам повітря шприцом, перегодовувала їх, проштовхувала в тіло трубки і труїла інсуліном. Двоє її жертв - два брати з трійні, вбиті з різницею в 24 години. Також вона вбила немовля, яке народилося вагою менше 1 кг. Ше одну дівчинку вона змогла вбити тільки з четвертої спроби. Іншу дівчинку Люсі намагалася вбити тричі, але дитині вдалося вижити (зараз їй 8 років, і у неї важка інвалідність).

Доктор Стівен Брірі з цієї ж лікарні заявив у розмові з Бі-бі-сі, що звернув увагу на дивну поведінку Летбі ще в жовтні 2015 року, і повідомив про це керівництву лікарні. Але ніяких дій зроблено не було. З жовтня Люсі спробувала вбити ще п'ятьох немовлят, і змогла вбити двох. Летбі звільнили тільки влітку 2016. Ще через рік лікарі звернулися в поліцію, після чого Люсі заарештували. Доктор Брірі вважає, що керівництво лікарні вчасно не розслідувало звинувачення на адресу медсестри і намагалося змусити лікарів замовкнути.

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Під час обшуків у сумочці Летбі знайшли записки: "Я вбила їх навмисно, тому що недостатньо хороша, щоб піклуватися про них" , "Я зла я зробила це" і "У мене ніколи не буде дітей і я ніколи не вийду заміж. Я ніколи не дізнаюся, як це - мати сім'ю".

Всього Люсі пред'явили 22 звинувачення, свою провину вона не визнала. Суд визнав її винною у вбивстві семи новонароджених дітей, і замаху ще на шістьох. Прокуратура вирішує, чи домагатися повторного розгляду у справах про ще чотирьох немовлят. Манчестерський суд винесе вирок Летбі 21 серпня.

Справа Люсі Летбі - подробиці

У 2020 році у Великобританії медсестру лікарні Countess of Chester звинуватили у восьми вбивствах і ще десяти замахах на життя дітей. 30-річній Люсі Летбі пред'явили звинувачення після тривалого розслідування ряду випадків смерті немовлят і погіршення стану ще десятків дітей в Неонатальному відділенні лікарні міста Честер.

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