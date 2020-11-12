Жінку підозрюють у вбивствах і замахах на життя дітей в період з червня 2015 року по червень 2016 року.

У Великобританії медсестру лікарні Countess of Chester звинувачують у восьми вбивствах і ще десяти замахах на життя дітей.

Про це пише Sky News.

Читайте такожЛікарі Італії для BBC: "Ми стали героями, але нас вже забули"30-річній Люсі Летбі пред'явили звинувачення після тривалого розслідування ряду випадків смерті немовлят і погіршення стану ще десятків дітей в Неонатальному відділенні лікарні міста Честер.

Жінку підозрюють у вбивствах і замахах на життя дітей в період з червня 2015 року по червень 2016 року.

"30-річна жінка була повторно заарештована у вівторок, 10 листопада, і з того часу їй було пред'явлено звинувачення. Вона перебуває під вартою і повинна з'явитися до мирового суду Уоррінгтона в четвер, 12 листопада, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліція почала розслідування за фактом смерті немовлят в лікарні в травні 2017 року.

Як пише The Guardian, в рамках розслідування дівчину раніше вже двічі заарештовували, але відпускали під заставу.

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Автор: Людмила Жерновська