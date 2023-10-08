Знищено інфраструктуру, за допомогою якої бойовики завдавали удари по території Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала відео ударів по інфраструктурі "Хезболли" на території Лівану.

Як повідомили у прес-службі ЦАХАЛ, ці удари було завдано у відповідь на обстріли Ізраїлю, здійснені угрупуванням з території цієї країни.

"Підтвердження атаки на інфраструктуру "Хезболли" сьогодні в районі гори Дов", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що Ізраїль здійснив кілька точкових ударів по об'єктах угрупування. Територіально вони розташовані на території Лівану.

Ліван та Ізраїль обмінюються ударами

У неділю, 8 жовтня, Ізраїльські військові заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

"Радарні об’єкти Зібдін і Рувайсат Аль-Алам були обстріляні великою кількістю артилерійських снарядів і керованих ракет. Ми націлилися на три ізраїльські об’єкти в окупованому районі ліванських ферм Шебаа", - йшлося у заяві "Хезболла".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що у відповідь обстріляла райони на півдні Лівану, включно з використанням безпілотника, щоб обстріляти позиції Хезболли в районі ферм Шебаа.

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