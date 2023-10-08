"Хезболла" обстріляла спірну територію Ізраїлю керованими ракетами та артилерійськими снарядами.

Ізраїльські військові заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

Як повідомляє прес-служба ЦАХАЛ, ліванське бойове угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за обстріл ізраїльської військової позиції в районі спірної території біля кордону з Ліваном , на окупованих Голанських висотах.

"Радарні об’єкти Зібдін і Рувайсат Аль-Алам були обстріляні великою кількістю артилерійських снарядів і керованих ракет. Ми націлилися на три ізраїльські об’єкти в окупованому районі ліванських ферм Шебаа", - йшлося у заяві "Хезболла".

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Ферми Шебаа – це вузька смуга спірної території вздовж ліванського кордону Голанських висот, сирійської території, яку Ізраїль окупував після Шестиденної війни 1967 року. Ця територія десятиліттями була епіцентром конфлікту між "Хезболлою" та ізраїльськими силами.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що у відповідь обстріляла райони на півдні Лівану, включно з використанням безпілотника, щоб обстріляти позиції Хезболли в районі ферм Шебаа.

"Ізраїльська артилерія завдає удару по району Лівану, звідки було здійснено атаку", - повідомили в ЦАХАЛ.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

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