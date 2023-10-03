Канцлер Німеччини заявив про збільшення тиску на РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував загарбницькі амбіції російського лідера Володимира Путіна й акцентував, що збільшить на нього тиск, щоб диктатор усвідомив хибність своєї "логіки".

Шольц вказав, що світогляд Путіна дозволяє йому навмання перелаштувати карту Європи, намалювавши там лінії за принципом: "це - ваше, це - наше". Але так не має бути, заявив канцлер ФРН 2 жовтня під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі.

"Я робитиму все можливе, щоб значно збільшити тиск на російського президента (Путіна - УНІАН), і щоб він нарешті усвідомив, що не може просто сказати: "Я буду продовжувати, доки не досягну своєї мети, попри те, скільки це коштує життів, включаючи життя власних солдат", - заявив Шольц.

Чиновник закликав світ також вжити необхідних кроків, щоб "путінська" війна в Україні нарешті завершилася.

За його словами, щоб там не казав Путін світу, суть його дій в Україні така - це завоювання чужої держави. "Насправді йдеться про завоювання країни, ні про що інше", - вказав Шольц.

Він перерахував, що Росія вже завдала чимало збитків Україні: вона продовжує вбивати людей, руйнувати економіку, заміновувати територію. Але Путіна такі "обставини" не цікавлять, для нього головне - закарбувати власне ім'я в підручнику історії, вказав німецький канцлер.

Шольц розкрив страх Путіна щодо Росії

Раніше Шольц заявив про головний страх Путіна щодо планів ЄС на Росію. За словами німецького канцлера, диктатор "дуже боїться", що Захід знищить його режим та ініціює там свої зміни. Водночас чиновник вказав, що у європейців немає такого плану. Путін має сам понести відповідальність за свої вчинки та диктатуру, заявляв Шольц.

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