Війна змушує переглянути свої оцінки і приймати рішення, наголосив канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Швейцарію через небажання країни дозволити передачу швейцарських боєприпасів Силам оборони України, пише Süddeutsche Zeitung.

Канцлер Шольц зауважив, що обговорював з президентом країни Аленом Берсе питання щодо постачання зброї і продемонстрував нерозуміння жорсткої позиції Швейцарії.

"Ця війна в Європі закликає всіх нас критично проаналізувати наше уявлення про себе і іноді бути готовими приймати незручні, але правильні рішення", – говорить сказав він.

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Голова комітету у закордонних справах в Бундестазі Міхаель Рот в коментарі Network Germany заявив, що Шольц був "дуже розчарований".

"Будь-хто, хто хоче бути нейтральним у такій злочинній агресивній війні, побічно вигідний російському агресору", – зазначив він.

Війна в Україні - позиція Швейцарії

Швейцарія заявляє, що рішуче засуджує військову агресію Росії як масове порушення міжнародного права. Водночас країна продовжує наполягати на своєму нейтралітеті і пояснювати ним небажання не тільки надавати військову допомогу Україні, а й давати змогу робити це іншим країнам. Зокрема, Швейцарія забороняє Німеччині та іншим країнам передавати зброю, закуплену у Швейцарії Україні.

Така позиція Швейцарії перешкоджає експорту гостро необхідних боєприпасів для німецьких зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Водночас нейтральна країна шукає і заморожує російські активи. За останньою інформацією, у Швейцарії вже заморожено 7,5 млрд швейцарських франків.

Президент країни Берсе не виключає, що на тлі тиску, який зростає, країна може змінити своє ставлення до поставок зброї, але наголошує, що їй важливо "дотримуватися своїх правил".

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