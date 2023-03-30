Він закликав черпати мужність з єдності в захисті України.

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу перед парламентом Німеччини високо оцінив співпрацю двох країн у наданні допомоги Україні.

Виступаючи з історичною промовою, він заявив, що бич війни знову повернувся до Європи. "Агресивна війна проти України принесла неймовірні страждання стільком людям. Безпека Європи знаходиться під такою ж загрозою, як і наші демократичні цінності", - цитує його The Washington Post.

Король зазначив, що Німеччина і Велика Британія відіграють важливу провідну роль як найбільші європейські донори для України. "Давайте черпати мужність з нашої єдності в захисті України, захисті свободи і демократії", - закликав він.

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Чергуючи німецьку та англійську, Чарльз сказав, що пишається тим, що перебуває в Берліні, щоб "відновити особливі зв'язки дружби між нашими двома країнами".

Той факт, що Чарльз відвідав країну перед коронацією, став сильним європейським жестом для Німеччини, сказав президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Візит Короля до Німеччини

Як відомо, Чарльз ІІІ разом з королевою-консортом прибули до Німеччини вчора. Це перший закордонний держвізит короля, він повинен тривати три дні.

У перший день вони відвідали державний банкет в президентському палаці, а сьогодні повинні були зустрінеться з біженцями з України, які отримали тимчасовий захист в Німеччині, а також з британськими і німецькими військовослужбовцями.

Завтра король і королева-консорт планують відвідати Гамбург, щоб покласти квіти до постраждалої від бомбардувань під час Другої світової війни церкви.

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