Німецькі чиновники привітали короля та королеву-консорта, коли вони вийшли з літака.

Король Великобританії Чарльз ІІІ прибув до Німеччини з королевою-консортом в середу для свого першого закордонного державного візиту в якості монарха після того, як перша частина поїздки до Франції була відкладена.

Як пише CNN, приземлившись в берлінському аеропорту Бранденбург в середу вдень за місцевим часом на початку свого триденного візиту, вони були зустрінуті гарматним салютом, коли два військові літаки пролетіли повз. Німецькі чиновники привітали короля та його дружину, коли вони вийшли з літака.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Буденбендер розстелили червону доріжку для візиту монарха. Вони зустріли Чарльза та Каміллу на Паризькій площі з повним церемоніальним привітанням.

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Вперше главу держави офіційно зустрічають біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, а не в офіційній резиденції президента Німеччини. Коли члени королівської сім'ї вийшли з машини, натовп зааплодував, а прихильники охоче розмахували над головами прапорами Німеччини і Великобританії.

Пролунали національні гімни обох країн, після чого король у супроводі президента оглянув почесну варту, перш ніж порадувати натовп, підійшовши, щоб привітати представників публіки.

Камілла в бірюзовій сукні і пальто з капелюшком від ірландського модиста Філіпа Трейсі в супроводі Буденбендер зробила те ж саме на іншій стороні Паризької площі.

У центрі Берліна була помітна присутність Служби безпеки: в середу було розгорнуто близько 900 поліцейських.

Натовп, зібраний біля Бранденбурзьких воріт, складався з широкої громадськості, шкільних груп, членів Королівського британського легіону, а також співробітників посольства Великобританії та членів їх сімей.

Пізніше королівське подружжя стане почесними гостями на державному банкеті в президентському палаці.

Перед приїздом до Німеччини король Чарльз і Камілла заявили, що "з нетерпінням чекають зустрічі з усіма тими, хто робить цю країну такою особливою".

Вони додали: "Це велика радість мати можливість продовжувати поглиблювати давню дружбу між нашими двома народами".

У четвер Чарльз виступить перед Бундестагом, нижньою палатою парламенту Німеччини. Потім він зустрінеться з деякими українськими біженцями, які знайшли притулок у Німеччині від російського вторгнення вдома.

Наступного дня король і королева-консорт вирушать до Гамбурга, де відвідають Меморіал Святого Миколая, церкву, яка сильно постраждала від бомбардувань союзників під час Другої світової війни. Перебуваючи там, король і президент Німеччини покладуть вінки в рамках короткої поминальної церемонії.

Незважаючи на відстрочений початок, цілі поїздки залишаються незмінними. Подорожуючи на прохання британського уряду та запрошення президента Німеччини, король сподівається відновити та зміцнити зв'язки після виходу Великобританії з Європейського Союзу.

"Це також можливість зазирнути в майбутнє і показати, як наші країни працюють в партнерстві, будь то боротьба зі зміною клімату; реагувати на війну в Україні; скористатися торговими та інвестиційними можливостями або поділитися найкращим з нашого мистецтва і культури", - йдеться в заяві Букінгемського палацу, що оголошує про державний візит на початку цього місяця.

Востаннє Чарльз відвідував Німеччину як принц Уельський у 2020 році, щоб відзначити Національний день жалоби за жертвами війни.

Скасований візит Чарльза ІІІ до Франції

Поїздка мала розпочатися у неділю у Франції, але перший етап був скасований через страйки та громадянські заворушення в країні через пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона. У п'ятницю французький лідер заявив, що його уряду не вистачило б "здорового глузду", щоб діяти на тлі протестів, перш ніж запропонувати перенести поїздку на початок літа.

У лютому король Великобританії Чарльз III відвідав навчання військовослужбовців Збройних сил України у графстві Уілтшир, яке розташовується на півдні Англії.