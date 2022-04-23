Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання і руйнування в Україні, наголошується в повідомленні МЗС.

Чехія хоче замінити виключену Росію в Раді ООН з прав людини.

Про це йдеться в повідомленні МЗС країни в Twitter.

Зазначається, що "Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання і руйнування в Україні. Саме тому її членство в Раді ООН з прав людини призупинено".

Кандидатура країни вже подана.

"Чехія є кандидатом на вакантне місце в Раді ООН з прав людини. Чехія продовжить просувати і захищати права людини вдома і в усьому світі", - пише прес-служба Міністерства.

Що передувало

Генеральна Асамблея ООН 7 квітня призупинила членство Росії у Раді ООН з прав людини.

Цьому передувало засідання, на якому організація обговорювала воєнні злочини росіян у Бучі та інших містах поблизу Києва, які були під тимчасовою окупацією РФ.

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