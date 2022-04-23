Чехія хоче замінити виключену Росію в Раді ООН з прав людини.
Про це йдеться в повідомленні МЗС країни в Twitter.
Зазначається, що "Росія повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання і руйнування в Україні. Саме тому її членство в Раді ООН з прав людини призупинено".
Кандидатура країни вже подана.
"Чехія є кандидатом на вакантне місце в Раді ООН з прав людини. Чехія продовжить просувати і захищати права людини вдома і в усьому світі", - пише прес-служба Міністерства.
Що передувало
Генеральна Асамблея ООН 7 квітня призупинила членство Росії у Раді ООН з прав людини.
Цьому передувало засідання, на якому організація обговорювала воєнні злочини росіян у Бучі та інших містах поблизу Києва, які були під тимчасовою окупацією РФ.