Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що військовим злочинцям не місце в органах ООН із захисту прав людини.

Генеральна асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини щойно призупинено", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що військовим злочинцям не місце в органах ООН із захисту прав людини.

"Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН і обрали правильний бік історії", - додав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів на Радбезі ООН про звірства РФ та закликав примусити агресора до миру чи саморозпуститися.

Зеленський зазначив, що якщо в ООН не готові до закриття, то мають діяти негайно, адже потрібно негайно повертати сили статуту ООН, реформувати систему ООН, щоб право вето не було правом смерті, примушувати агресора до миру.

Він наголосив, що Росія підтримує на державному рівні ненависть та намагається експортувати її в інші держави за допомогою своєї системи пропаганди і політичної корупції, провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки, Азії.

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