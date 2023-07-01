З 1 липня змінилися правила нарахування виплат для українців, які отримали статус захисту в Чехії.

З 1 липня в Чехії вступили в силу нові правила надання допомоги та безкоштовного житла українським біженцям. Про зміни повідомила прес-служба Кабінету Міністрів України.

Фінансова допомога

Реформовано систему виплат. Замість кількох окремих видів грошової допомоги українці отримуватимуть лише єдину комплексну виплату, яка включатиме компенсацію витрат на житло та інші потреби. Через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту біженцям нараховуватиметься прожитковий мінімум у розмірі 3130 крон, що еквівалентно 5200 гривням.

Солідарні виплати

Власникам житла, які прихистили у себе українців і проживають з ними разом, скоротять розмір даної допомоги – до 2400 крон замість колишніх 3000 крон. Тим, хто прихистив біженців, але не живе з ними, виплати скасовано зовсім. Замість цього передбачається, що українці повинні укласти договір оренди житла і самостійно оплачувати його за рахунок своєї комплексної допомоги.

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Безкоштовне проживання

Протягом перших 150 днів біженці в Чехії можуть жити в соціальному житлі безкоштовно. Якщо зазначений термін вже закінчився на момент вступу в силу нинішніх змін, українцям додатково дається ще 90 днів безкоштовного проживання – на пошук орендованого житла. Після закінчення терміну безкоштовного проживання біженці зобов'язані або з'їхати, або домовитися про оплату за проживання в соціальному житлі.

Українські біженці в Європі - останні новини

За даними литовської влади, понад 60% проживаючих в країні українських біженців змогли знайти роботу. У більшості випадків це були вакансії, де досвід роботи і знання литовської мови не є обов'язковими. Примітно, що в Литві така робота оплачується трохи вище, ніж у Польщі.

Українці, які втекли від війни до Польщі, розповіли, на яких умовах готові повернутися додому після закінчення війни. В першу чергу їх цікавить правильний цивілізаційний вибір і перспективи стратегічної безпеки – тобто членство України в ЄС і НАТО. Також людям важливо отримувати гідну зарплату за роботу в Україні.

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